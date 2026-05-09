nel quartiere giambellino

A Milano c'è una casa infestata dagli insetti che mette a rischio tutto il palazzo

In un appartamento popolare nel Sud-Ovest della città, una famiglia vive in condizioni igienico-sanitarie critiche

di Gigi Sironi
09 Mag 2026 - 19:19
01:33 
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