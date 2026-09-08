Nel progetto Forestami

Milano, già seccati gli alberi piantati meno di un anno fa

Il progetto per arricchire il piano di sostenibilità del Comune ha impoverito le casse di Palazzo Marino

di Davide Loreti
08 Set 2026 - 19:55
01:39 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
milano
video tg