Milano si ferma per i funerali di Francesco Imprezzabile: proclamato il lutto cittadino

"Come uno arrivi a dimenticarsi di sé e giocarsi tutto per difendere un valore". Le moto di servizio che accompagnano il feretro, i colleghi in divisa, uno striscione per ricordarlo… Questa mattina, nella chiesa della Medaglia Miracolosa al Corvetto, l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente trentanovenne della Polizia Locale di Milano che lo scorso 22 giugno ha perso la vita durante l'inseguimento di un SUV pirata. Il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino.