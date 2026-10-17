Attacchi anche con bombe carta

Milano, piazza Duomo nel caos: transenne, secchi ed estintori contro la polizia

Secondo una nota del sindacato di polizia Coisp, a seguito degli scontri, due poliziotti sono stati feriti e trasportati d'urgenza in ospedale. Quaranta i fermi

17 Ott 2026 - 20:26
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Scontri in piazza del Duomo, a Milano, nell'ambito delle manifestazioni di protesta "Italia in piazza". Nel capoluogo lombardo centinaia di persone si sono divise in gruppetti e radunate sul sagrato del Duomo, bersagliando le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento, lacrimogeni.

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