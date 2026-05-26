vicino al boschetto di rogoredo

Milano, al posto dei campi da calcio e tennis regna il degrado

18.00 MILANO, SFRATTATO IL TENNIS SRV

di Matteo Pedrazzoli
26 Mag 2026 - 18:55
01:36 
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