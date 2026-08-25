Milano, da tre anni vivono in tenda nelle vie del centro: la storia di Anna e Raffaele

Tutto quello che hanno è dentro a due valigie, casa compresa: una tenda, che ogni giorni montano e smontano nelle vie del Quadrilatero della moda, a due passi dal Duomo di Milano. Anna e Raffaele hanno iniziato questa vita da nomadi tre anni fa, quando sono arrivati da Firenze, dove occupavano una caserma abbandonata, senza acqua né elettricità.

