Milano-Cortina 2026, centinaia di fischietti contro l'Ice a Milano

Diverse centinaia di persone si sono radunati in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro la presenza dell'Ice americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I partecipanti al presidio hanno portato con loro un fischietto, come quelli che i cittadini americani usano per segnalare la presenza degli agenti Ice. Ci sono bandiere del Pd, del M5s, dei Giovani democratici, dei Sentinelli, di Avs, del Patto Civico, rappresentanti della Cgil, di associazioni come l'Anpi e Arci e di altri partiti del centrosinistra tra cui Azione. In piazza sono stati esposti striscioni e cartelli con scritto "Ice out" o "agenti Ice no grazie" ma anche frasi contro Trump e il movimento Maga. Dalle casse è partita anche "Streets of Minneapolis", l'ultimo brano di Bruce Springsteen in cui critica l'operato dell'Ice. Di tanto in tanto anche un grido "Palestina libera".