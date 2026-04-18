Milano, città blindata per tre manifestazioni: tensioni con le forze dell'ordine

In tre a contendersi una città, Milano. Da una parte, con partenza alle 14 da Palestro, il corteo della Lega e dei Patrioti europei verso piazza Duomo dal titolo "Senza paura, padroni a casa nostra", che ha visto la partecipazione del leader di partito Matteo Salvini ma anche di leader di altri paesi come l’olandese Wilders e il francese Bardella. Due le contromanifestazioni organizzate, la prima da Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra che schiera alla testa del corteo Ilaria Salis. La seconda, con militanti dei movimenti studenteschi e dei centri sociali. Qui scattano le tensioni con le forze dell'ordine che hanno risposto con gli idranti.

