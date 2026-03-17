Omicidio Rogoredo, si aggrava la posizione di Cinturrino: l'accusa è di omicidio premeditato

Svolta nell’inchiesta sull’uccisione dello spacciatore Abderrahim Mansour, freddato a Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Per gli inquirenti, l’assistente capo avrebbe pianificato l’omicidio, minacciando più volte la vittima. L’indagine si estende a nuovi indagati, tra cui un autista e una giovane agente accusata di falso. Emergono presunti abusi e violenze, mentre sono in corso accertamenti tecnici su armi sequestrate.