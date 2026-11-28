Saliti nuovamente a bordo di un autobus della linea urbana, i due, seguiti dai poliziotti, si sono mossi tra i passeggeri utilizzando lo zaino come schermo per nascondere i movimenti delle mani. E infine si sono avvicinati alla vittima che, a bordo del bus, portava una borsa a tracolla. Scesi alla fermata in viale Jenner, il 42enne ha passato quindi il cellulare appena rubato al connazionale. A quel punto i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo: mentre il 42enne è stato immediatamente fermato, il 33enne è fuggito in direzione via Torelli, inseguito da un poliziotto che durante la corsa si è servito di una bici del servizio bike sharing. Messo alle strette il 33enne ha buttato a terra due cellulari, ma alla fine è stato bloccato nei pressi di un distributore in viale Bodio.