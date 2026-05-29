Milano, birreria chiude il sabato sera per gli episodi di violenza

Una birreria costretta ad abbassare la serranda proprio il sabato sera, nel pieno della movida milanese. L'Harp Pub, zona Città Studi, si affaccia su questo parco senza recinzioni, il più grande della città. Un luogo dove si ritrovano giovanissimi a bere e ad ascoltare musica fino a tarda notte, ma nel fine settimana la situazione spesso sfugge di mano. Episodi di violenza, risse e tensioni sempre più frequenti. Così Riccardo Corbetta, nipote dello storico gestore del pub frequentato dagli studenti del vicino Politecnico, ha deciso di fermarsi. Una scelta sofferta, che dice di non aver mai immaginato di dover prendere.