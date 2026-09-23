All'incrocio tra Corso Buenos Aires e viale Monza

Milano, ancora un incendio divampato nel cuore di piazzale Loreto

È il secondo rogo dall'inizio del mese

di Davide Loreti
23 Set 2026 - 21:43
01:33 
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