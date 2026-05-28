REALIZZATO A META' 800

Milano, al via il restauro del toro in Galleria

Il mosaico è troppo consumato dal rito del tallone: ruotare su se stessi per tre volte con il tallone sugli attributi

di Beppe Facchini
28 Mag 2026 - 20:00
01:31 
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