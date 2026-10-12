Milano, aiutano una mamma col passeggino e poi la rapinano: arrestati due 20enni

Milano, martedì 5 maggio, fermata della metropolitana Palestro. Una donna con un passeggino scende e, una volta arrivata alle scale, prova a sollevare il passeggino con sopra il figlio. Due ventenni le vanno incontro, la fermano, si offrono di aiutarla prendendo la carrozzina e accompagnandola fino in cima alla scalinata, loro poi se ne vanno saltando i tornelli e lasciando la donna nel mezzanino. "Finite le scale, li ho ringraziati. Ma ho avuto la sensazione che quel gesto servisse ad avere la mia fiducia" dirà poi, e così si è rivelato. I due tornano indietro, incrociano la madre che è ancora nel mezzanino e che cammina in direzione opposta, la aggrediscono alle spalle, buttandola a terra e rapinandola. Tutto per un orecchino e il ciondolo di una collana. Con lei cade anche il bimbo di due anni che verrà dimesso dall’ospedale con due giorni di prognosi per trauma cranico.