Milano, ai domiciliari una coppia per il furto di 24 motoveicoli
Si tratta di un uomo di 36 anni e di una donna di 43, che da quasi due anni operano tra il milanese e la bergamasca. I veicoli sono stati già restituiti ai proprietari
La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per una coppia di italiani, un uomo di 36 anni e una donna di 43, ritenuti responsabili del furto di 24 motoveicoli. Le indagini, tutt'ora in corso, sono iniziate il 21 ottobre 2024, quando la coppia era stata colta in flagrante durante il furto di una moto. Attraverso l'uso di localizzatori GPS, pedinamenti, analisi dei tabulati telefonici e lo studio dei filmati di videosorveglianza, è stato ricostruito il modus operandi della coppia. Prima individuavano il mezzo di valore, poi la donna sorvegliava l'area circostante, mentre l'uomo forzava il bloccasterzo. In un secondo momento, il motociclo veniva spostato a spinta per poche centinaia di metri e coperto con teli appositi, così da nasconderlo alla vista del proprietario.
Accertandosi che non ci fossero localizzatori installati nel mezzo, la notte successiva la coppia tornava sul posto con un furgone per caricare il mezzo e destinarlo allo smantellamento. I motoveicoli rubati venivano poi trasportati a bordo di furgoni nel comune di Ciserano (BG) per essere ceduti a terzi. I servizi di osservazione attuati nella bergamasca hanno condotto i poliziotti di piazza San Sepolcro a un magazzino-deposito: il 2 dicembre 2024, sono stati rinvenuti i veicoli rubati a Milano. I mezzi si presentavano già privi di targhe e completamente smontati in più parti, meticolosamente custodite all'interno di sacchi di plastica. Tutti i 24 motoveicoli trovati all'interno del magazzino sono stati identificati e già restituiti ai legittimi proprietari.