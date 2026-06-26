Milano, ai domiciliari una coppia per il furto di 24 motoveicoli

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per una coppia di italiani, un uomo di 36 anni e una donna di 43, ritenuti responsabili del furto di 24 motoveicoli. Le indagini, tutt'ora in corso, sono iniziate il 21 ottobre 2024, quando la coppia era stata colta in flagrante durante il furto di una moto. Attraverso l'uso di localizzatori GPS, pedinamenti, analisi dei tabulati telefonici e lo studio dei filmati di videosorveglianza, è stato ricostruito il modus operandi della coppia. Prima individuavano il mezzo di valore, poi la donna sorvegliava l'area circostante, mentre l'uomo forzava il bloccasterzo. In un secondo momento, il motociclo veniva spostato a spinta per poche centinaia di metri e coperto con teli appositi, così da nasconderlo alla vista del proprietario.