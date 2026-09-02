Milano, agenti aggrediti da amici e parenti di due giovani fermati
In venti"accerchiano i poliziotti che avevano intimato l'alt a due 18enni. Tre gli arrestati, tra cui la madre di uno dei ragazzi evasa dai domiciliari per aiutare il figlio. Denunciati gli amicidi Alessandra Rolla
Insulti, minacce, spintoni, pugni. È notte fonda quando a Milano in 20 accerchiano una volante della polizia che ha appena bloccato due 18enne italiani scappati a tutta velocità contromano in scooter. Tra gli aggressori c'è' anche la madre di uno dei due fuggitivi.