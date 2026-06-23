Milano, agente della locale morto dopo un inseguimento: le immagini della moto dopo l'incidente

Francesco Imprezzabile, 39enne agente della polizia locale di Milano, è morto dopo essere caduto in moto durante un inseguimento. L'incidente si è verificato nella serata di lunedì a Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione Imprezzabile avrebbe cominciato a inseguire un'auto che aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Soccorso ed elitrasportato all'ospedale Niguarda dopo la caduta, il 39enne è spirato poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per tentare di rintracciare il conducente dell'auto pirata.