Milano, accoltella un poliziotto di 22 anni: arrestato un 24enne egiziano

Minaccia gli agenti con una lama, poi l'assalto improvviso e i fendenti dritti al petto di uno dei poliziotti. Colpi letali, resi inoffensivi un po' dalla divisa, un po' dalla prontezza dell'altro agente che blocca l'uomo - un 24enne nordafricano con precedenti - e lo disarma sparandogli alla gamba sinistra. Tutto comincia con una serie di chiamate al 112. I residenti segnalano un uomo alterato all'interno di un condominio nel quartiere Baggio, a Milano. Gli agenti lo trovano dentro un appartamento dove una famiglia aveva provato a dargli ristoro. È un 24enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti. Ha un coltello in mano, è agitato, non risponde agli inviti a calmarsi. I poliziotti provano a parlargli, a contenerlo, gli chiudono le possibili vie di fuga. Ma l'uomo reagisce con violenza.