Le indagini avviate dagli investigatori della Sezione “Omicidi” della Squadra Mobile di Milano hanno consentito di ricostruirne rapidamente i movimenti e di localizzarlo, a poche ore dal fatto, all’interno del cortile di un condominio di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Determinanti sono risultate le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e i sopralluoghi effettuati con il supporto della Polizia Scientifica. Quando è stato rintracciato, l’uomo aveva occultato sulla propria persona un grosso coltello da cucina ed era in possesso di un borsone apparentemente predisposto per la fuga, al cui interno sono stati trovati alcuni indumenti, denaro contante e sostanze stupefacenti di diverso tipo, tra cui cocaina, hashish e marijuana. I poliziotti della Squadra Mobile hanno inoltre recuperato gli abiti che l’indagato avrebbe indossato durante l’aggressione, sui quali erano presenti tracce ematiche.