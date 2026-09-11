Milano, a Villaggio delle Rose ci sono ancora i campi rom

Villaggio delle Rose, Milano. Una cinquantina di persone di etnia rom è ancora nelle loro casette, in quella landa desolata di via della Chiesa Rossa, tra i campi di granturco ai margini della città. E dire che l'ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala per disporre la chiusura del campo più problematico della città porta la data del 19 dicembre 2024. Sono passati quasi due anni e i sigilli definitivi non sono ancora arrivati. Gli unici che sono riusciti a far traslocare sono due animali. Settimana scorsa, sono stati sgomberati un maialino vietnamita e una capretta, ribattezzati Pandora e Betta.