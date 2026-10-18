Milano a ferro e fuoco, scontro Sala-Piantedosi: "Non abbastanza agenti"

Quando ancora erano in corso gli ultimi tafferugli della guerriglia che ieri ha sconvolto Milano, Giorgia Meloni aveva invitato le forze politiche a condannare senza ambiguità le violenze, ma oggi la sinistra prende le distanze: troppi pochi gli agenti in piazza Duomo, denuncia il sindaco Beppe Sala da Rtl, salvo poi, alla luce dei nuovi disordini, affermare una condanna totale. "Non ce l'ho con il questore, ma l'impressione è che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano non fossero adeguate".