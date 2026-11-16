Milano, 92enne morto dopo truffa del falso carabiniere: il video dei giovani arrestati

Un tentativo di truffa con la tecnica del "falso carabiniere" si è trasformato in una rapina terminata con la morte di Nicola Luciano Re, 92 anni. A Milano la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo, disposto dalla Procura, nei confronti di due cittadini egiziani, accusati di rapina aggravata e omicidio. I fermati hanno 19 e 22 anni. La vicenda risale al 27 ottobre, quando l'anziano era stato trovato privo di forze sul pavimento della propria abitazione, nella zona di Porta Romana. L'uomo, che si trovava da solo in casa, era stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime al Policlinico, dove era deceduto il giorno seguente.