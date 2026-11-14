Rapina finita in tragedia

Milano, 92enne morto dopo il raggiro del falso carabiniere: due arresti

L'anziano era stato trovato a terra nella sua abitazione: le indagini hanno escluso l'ipotesi di una caduta per malore

di Luca Amodio
14 Nov 2026 - 18:57
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