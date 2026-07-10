Milano, 27enne algerino sfregia una ragazza: "Sono un uomo musulmano"

L’aggressore si chiama Mohammed Saidi, algerino, 27 anni, irregolare sul territorio italiano: meno di 12 ore prima era stato arrestato, e poi scarcerato, per aver rubato in alcune auto in zona piazzale Loreto. Dopo il processo per direttissima, nei suoi confronti era stato disposto un divieto di dimora che, almeno sulla carta, gli avrebbe dovuto impedire di fermarsi in città. Ma così non è stato.