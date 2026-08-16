indagini in corso

Milano, 19enne violentata fuori da una nota discoteca: ricercato un uomo

Ai carabinieri, la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto nel locale

di Paola Miglio
16 Ago 2026 - 12:29
01:35 
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Una ragazza di 19 anni avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como, zona della movida milanese, poco distante da una famosa discoteca di Milano. Ai carabinieri, la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto nel locale. Allo studio degli inquirenti, che stanno indagando sul caso, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La ragazza, soccorsa dai miliari, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per essere affidata agli esperti del servizio violenza sessuale e domestica.

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