Migranti, associazione criminale forniva permessi di lavoro fittizi

Diecimila euro per poter entrare e rimanere in Italia. Tanto veniva richiesto a migliaia di stranieri extracomunitari da un'associazione criminale che operava tra Napoli e Caserta e che forniva loro un permesso di lavoro fittizio. La truffa, scoperta dall'antimafia di Napoli, è partita da una denuncia anonima che ha poi trovato riscontro nell'esposto di un funzionario della Prefettura, che aveva notato una serie di condotte illecite nelle pratiche di immigrazione. Secondo l'indagine l'ingresso degli stranieri era possibile grazie alla complicità di alcune aziende agricole e di imprenditori del settore edile o di alcune ditte di trasporto che fingevano di assumerli come dipendenti ricevendo, dall'organizzazione tra i 1.300 e i 2.100 euro per ogni pratica.