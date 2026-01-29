Contro i coltelli in classe

Metal detector nelle scuole, firmata la circolare

Verrà utilizzato"solo in casi gravi, su richiesta del preside. Via libra da Piantedosi e Valditara"

29 Gen 2026 - 11:43
