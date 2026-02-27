Mestre, polemica sulla maxi moschea da 1.500 posti

A Mestre, vicino alla stazione, sta per sorgere una delle più grandi moschee d’Italia e d’Europa: un centro islamico di 8.000 metri quadrati capace di accogliere 1.500 persone, con servizi come bar, ristorante e biblioteca, e un ampio parcheggio. Il progetto, promosso dall’imprenditore bengalese Prince Howlader e redatto da un architetto italiano di Marghera, prevede una cupola interna senza minareto. L’iniziativa ha però subito l’altolà della Lega: l’europarlamentare Anna Maria Cisint ha dichiarato che, con il suo partito al governo, i lavori non potranno procedere.