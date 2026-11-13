caso di malagiustizia

Mestre, infermiera condannata a 25 anni torna libera: non uccise la vicina di casa

Accolta l'istanza di revisione: Monica Busetto era in carcere da quasi 13 anni, ma il killer di Lida Taffi Pamio è un'altra donna

13 Nov 2026 - 18:50
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