Mestre, alloggi occupati e materassi nei corridoi: il caso del condominio Altobello

"C'è nessuno? Devi uscire, altrimenti chiamo la polizia". È la scena che si ripete nel condominio Altobello di Mestre, un complesso di edilizia popolare dove il degrado e le occupazioni abusive sono diventati un'emergenza. Porte e finestre murate non bastano a fermare gli ingressi irregolari. Secondo le stime, almeno 30 persone sono state allontanate nelle ultime ore dalle forze dell'ordine, ma molti rientrano poco dopo. Altri non occupano nemmeno un appartamento: si sistemano con materassi, cartoni e coperte nei vani scala, nei corridoi, nelle soffitte e negli scantinati.