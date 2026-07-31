Messina, le parole di parenti e testimoni: "Non è giusto succedano cose così"
C'era chi aveva i propri affetti e chi frequentava il bazar cinese. Della palazzina crollata a Messina ora non resta che una voragine, un cumulo di macerie da cui tutti sperano riemergano al più presto i dispersidi Rossella Ivone
Hanno aspettato tutta la notte, sospesi tra la speranza e il timore. Parenti, amici, semplici conoscenti dei dispersi sotto le macerie del palazzo crollato a Pistunina, popoloso quartiere a sud di Messina, sono rimasti qui, immobilizzati dal dolore e dallo choc.