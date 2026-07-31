Messina, crolla una palazzina

Dalle macerie emerge il primo, drammatico bilancio del crollo: è stato recuperato il corpo di uno dei sei dispersi. La vittima è l’imprenditore Carmelo Leone. Attorno ai soccorritori - impegnati in una corsa contro il tempo - solo cemento sbriciolato E una montagna di detriti. Il fumo continua a salire dall’incendio che cova sotto le macerie. Le cause del crollo restano ancora da accertare. L’ipotesi dell’esplosione perde forza, mentre prende corpo quella di un cedimento strutturale. Sarà l'inchiesta della Procura di Messina a stabilire le cause.

