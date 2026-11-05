Da Piacenza a Lecce

Mercoledì di sangue: cinque morti sul lavoro in tutta Italia

Nei primi otto mesi del 2026, secondo l'Inail, le denunce di infortuni sono aumentate del 5,5%

di Beppe Facchini
05 Nov 2026 - 11:44
01:35 
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