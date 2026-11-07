Il caso

Mensa negata a una bambina per un debito di 12 euro dell'anno precedente

È successo in una scuola di Taranto"

di Maria Luisa Sgobba
07 Nov 2026 - 20:03
01:25 
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Dal 2 novembre una bambina di 10 anni che frequenta la 5° elementare di una scuola di Taranto, non ha potuto mangiare alla mensa scolastica perché i genitori avevano un debito di poco più di 12 euro dall'anno precedente

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