La premier Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut: "Sono venuta dai lavoratori più straordinari"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAut, nella pizzeria di Monza dove lavorano persone con lo spettro autistico. Secondo il patron di PizzAut, Nico Acampora, è stata una scelta straordinaria che sottolinea l'importanza "che tutto il Paese deve dare al lavoro e alla disabilità". "Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari" ha detto la premier Giorgia Meloni che ha pranzato con i ragazzi prima che iniziasse il servizio per i clienti, come normalmente fanno tutte le brigate nei ristoranti. Ha donato loro una bandiera italiana della presidenza del consiglio e ricevuto il grembiule di PizzAut e una collana e un bracciale fatti da una di loro. E ha anche firmato le comunicazioni di avanzamento di livello di due dei ragazzi.