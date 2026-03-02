Meloni "decapitata" al "Carnevale popolare" di Reggio Emilia: il video shock

Scoppia la polemica a Reggio Emilia per una ghigliottina di cartone sotto la quale sono finite delle sagome raffiguranti le teste del premier Giorgia Meloni, ma anche quelle di altri leader internazionali, come Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin ed Elon Musk. Ai piedi della ghigliottina una scritta "Collezionali tutti", riferita alle varie teste di cartone dei leader.



È quanto accaduto al "Carnevale popolare" organizzato in un parco a Reggio Emilia sabato 28 febbraio, da varie realtà della galassia antagonista locale. Tra queste il centro sociale Casa Bettola che, a seguito delle critiche ricevute, ha cercato di ridimensionare spiegando che si è trattato di "una carnevalata".