Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Colpa del semestre filtro

Medicina, 220 studenti ammessi a Roma trasferiti in Albania: dovranno pagare 10mila euro

La causa è una "Joint degree tra l'ateneo di Tor Vergata e quello di Tirana, che costerà salato ai giovani studenti di Medicina

di Fabiola Mosciatti
13 Gen 2026 - 18:35
01:31 

Duecentoventi studenti, ammessi a Medicina, dovranno trasferirsi nella sede universitaria di Tirana, in Albania. Non solo. Dovranno anche pagare una retta annuale di quasi 10mila euro, un costo ben più alto rispetto all'università italiana. Questo perché è stato introdotto il semestre filtro, che ha portato un gruppo di candidati - quelli hanno superato le prove con il punteggio più basso - a essere assegnato all'ateneo privato cattolico Nostra Signora del Buon consiglio di Tirana, che ha un accordo di scambio con l’Università di Tor Vergata.
 

medicina
universita