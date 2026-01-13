Medicina, 220 studenti ammessi a Roma trasferiti in Albania: dovranno pagare 10mila euro

Duecentoventi studenti, ammessi a Medicina, dovranno trasferirsi nella sede universitaria di Tirana, in Albania. Non solo. Dovranno anche pagare una retta annuale di quasi 10mila euro, un costo ben più alto rispetto all'università italiana. Questo perché è stato introdotto il semestre filtro, che ha portato un gruppo di candidati - quelli hanno superato le prove con il punteggio più basso - a essere assegnato all'ateneo privato cattolico Nostra Signora del Buon consiglio di Tirana, che ha un accordo di scambio con l’Università di Tor Vergata.

