L'allarme di Assomed

Medici in fuga, è record di dimissioni: "Più dei pensionamenti"

Si appende il camice al chiodo per i turni troppo massacranti e salari inadeguati

di Bruna Varriale
03 Ott 2026 - 12:55
01:30 
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