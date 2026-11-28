Paura sulla superstrada Ferentino-Sora, all'altezza di Alatri, per un maxi-tamponamento che ha coinvolto più di dieci auto e un furgone. Diversi i feriti. All'inizio, un incidente normale: due vetture si sono scontrate al chilometro 14 della statale 214 "Maria e Isola Casamari", all’altezza dello svincolo per il Giglio di Veroli (nei pressi dell’innesto con la strada regionale 155). Subito dopo, però, le auto hanno iniziato a slittare una dopo l'altra, in una scena che ha del surreale: molti dei mezzi sopraggiunti non sono riusciti a frenare e hanno urtato gli altri, arrivando in circa 5 minuti a bloccare completamente il tratto stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le squadre Anas e i mezzi del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell’area. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il maxi incidente, ma si fa strada l'ipotesi che l'asfalto fosse particolarmente scivoloso perché, oltre alle ingenti piogge cadute sulla zona negli ultimi giorni, sia stato sversato un altro liquido oleoso, capace di azzerare la tenuta degli pneumatici.