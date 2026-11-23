Nella provincia di Foggia è in corso una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta dalla DIA. Nel mirino degli oltre 60 agenti ci sono 22 persone interessate da provvedimenti di custodia cautelare, 14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari. Nell'operazione anche beni sequestrati per oltre 3 milioni di euro nei confronti di soggetti appartenenti e vicini alla Società Foggiana, ritenuti responsabili di usura ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso a danno di un imprenditore agricolo della provincia.