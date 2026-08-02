Maxi incidente sulla statale tra Terni e Rieti, sei morti e 26 feriti

È di sei morti e 26 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni, il bilancio del drammatico incidente avvenuto sulla strada statale Ternana, al confine tra Umbria e Lazio. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, un camper avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un pullman. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche tre automobili. Tra le vittime i due conducenti dell'autobus, due passeggeri e le due persone che viaggiavano sul camper. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Roma, Terni, Perugia e Rieti, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.