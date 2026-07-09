Alla Bovisa

Maxi incendio a Milano: le esplosioni dall'interno del capannone

Forti boati jnel deposito in via Don Giovanni Minzoni mentre sul posto stavano già operando le prime squadre dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine

09 Lug 2026 - 11:47
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