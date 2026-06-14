Tra gli ospiti c'era Balotelli

Maxi incendio a Lecce, circa 1000 persone evacuate

Le fiamme fino alla spiaggia. Rogo spento dopo diverse ore, distrutti circa 20 ettari di pineta e macchia nella zona del parco naturale

di Alessio Fusco
14 Giu 2026 - 14:06
01:31 
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