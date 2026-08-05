Maxi frana sul Cervino, non ci sono persone coinvolte

Una frana di notevoli dimensioni si è staccata dalla parete Cervino a circa 3.900 metri di quota. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta, il crollo ha interessato un'area generalmente non frequentata dagli alpinisti e non ha coinvolto persone. La situazione resta comunque monitorata dal personale del corpo forestale della Valle d'Aosta. Le cause di questo distaccamento sono da attribuire alle temperature eccezionalmente elevate dell'ultimo periodo, con lo zero termico che ormai è oltre i 4.500 metri, unite ai forti temporali che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Un mix di fattori che ha indebolito la roccia e aumentato il rischio di nuovi distacchi.