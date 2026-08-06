Maxi frana nella notte in Valle Aurina in Alto Adige: 120 evacuati

Sul posto sono in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti, mentre potenti fari di ricerca e droni vengono impiegati per illuminare e monitorare costantemente l'area interessata. Per coordinare le operazioni sono stati attivati il Centro operativo comunale della Valle Aurina e la centrale di intervento distrettuale. L'imponente macchina dei soccorsi vede impegnati i Vigili del fuoco volontari di San Giovanni, Lutago, Campo Tures, Molini di Tures e Riobianco (con la caserma di Cadipietra in stato di preallarme), il Soccorso alpino, la Croce bianca, la Direzione sanitaria dei soccorsi, i Carabinieri e diverse imprese private con mezzi movimento terra.