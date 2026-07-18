Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero: "L'ho trovato sereno"

È durato più di un'ora l'incontro nel carcere di Bollate tra il vicepremier Matteo Salvini e Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria. "L'ho trovato sereno", racconta Salvini. Il leader della Lega era stato fra i primi a chiedere la grazia per Roggero, insieme a una raccolta firme tra i parlamentari, a sostegno della richiesta di clemenza da presentare al capo dello Stato Mattarella. "Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo".