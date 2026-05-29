"U Siccu voleva il 10%": i pentiti svelano l'impero economico di Matteo Messina Denaro

Dalle tangenti sugli affari della droga ai milioni riciclati all'estero, fino ai resort di lusso in Spagna e ai conti offshore. Le nuove rivelazioni dei pentiti aprono uno squarcio sul tesoro economico di Matteo Messina Denaro. Il neo collaboratore Vincenzo Spezia racconta ai pm antimafia il metodo del boss: "Non voleva il pizzo, voleva il dieci per cento". Intanto le intercettazioni della Guardia di Finanza riportano al 2016, quando il padrino, sotto falso nome, si preparava a un intervento per ernia mentre i suoi uomini raccoglievano denaro "per l'amico Matteo". Sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro tra Italia e paradisi fiscali.