Niscemi, Mattarella dà conforto ai residenti

Le immagini della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Niscemi. Dopo aver sorvolato in elicottero l'area colpita dalla frana, il capo dello Stato si è recato nella cosiddetta zona rossa. All'inizio del sopralluogo, il Presidente si è soffermato a parlare con alcuni residenti, che gli hanno raccontato il proprio dramma.