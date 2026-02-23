visita nella zona rossa

Niscemi, Mattarella dà conforto ai residenti

Durante la visita alla zona rossa, il Presidente si è soffermato a parlare con alcuni residenti, che gli hanno raccontato il proprio dramma

23 Feb 2026 - 14:59
01:40 
videovideo

Le immagini della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Niscemi. Dopo aver sorvolato in elicottero l'area colpita dalla frana, il capo dello Stato si è recato nella cosiddetta zona rossa. All'inizio del sopralluogo, il Presidente si è soffermato a parlare con alcuni residenti, che gli hanno raccontato il proprio dramma. 

niscemi
mattarella
video evidenza