Mattarella e Meloni dai feriti in ospedale a Modena e Bologna

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Bologna l'equipe dei medici che assistono i feriti, il personale del 118 e i familiari dei feriti presenti all'ospedale. Nel ringraziare i medici e il personale ospedaliero il Capo dello Stato si è anche congratulato per "l'immediatezza dei soccorsi" e il "coordinamento tra ospedali". "È stata una prova di integrazione di diversi comportamenti, numerosi, ma tutti perfettamente integrati e coordinati", ha aggiunto poi il capo dello Stato all'ospedale di Modena. Per l'occasione anche i ringraziamenti all'eroe Luca Signorelli, che li ha raggiunti nel nosocomio.