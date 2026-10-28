ECCELLENZA ARTIGIANALE

Mastro Panettone d'Élite, a Bari il concorso che vede in gara venti lievitati

A giudicare i dolci ci penserà una giuria di esperti che valuterà l'abilità dei pasticceri"

di Chiara Ottaviani
28 Ott 2026 - 13:56
01:31 
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